１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の下げ幅は一時、２２００円を超えた。午前の終値は前日終値比１９５４円７２銭安の６万６７９６円７９銭だった。前日の米株式市場では半導体関連銘柄の下落が目立った。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株に売り注文が出ている。１６日午後には半導体製造世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の決算発表を控え