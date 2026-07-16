【前編｜全文公開】自衛隊“訓練中死亡事故”隊員の妻の思い「夫の死が無駄にならないために提訴を決意」から続く「あの夜のことは、忘れたくても忘れることができません。そしていまでも、現実を受け入れられずにいます」陸上自衛隊の訓練中の重大事故で、最愛の夫（41歳、当時2等陸曹）を亡くした妻は裁判の第1回弁論で3人の裁判官にこう訴えた。事故は2025年3月13日、陸上自衛隊のレンジャー（特殊訓練を受けた精鋭）部隊の、午