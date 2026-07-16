李在明（イ・ジェミョン）大統領が、韓国全国の公職者に対して「酒を飲んで楽しむのは大いに結構だが、隣の席に若い異性を座らせるようなことはするな」と呼びかけ、性的不祥事について格別の注意を払うよう指示した。【データ】韓国、4人に1人が「職場セクハラ」を経験李大統領は7月15日、青瓦台（韓国大統領府）から生中継された第2回業務報告の締めくくりの発言で、「大韓民国のすべての公職者に聞いてほしい」として上記のよう