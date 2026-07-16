インド最大規模の原子力発電所に関する設計図などの機密情報がサイバー攻撃集団のウェブサイトに公開されていることが明らかになりました。【映像】サイバー攻撃で機密情報が流出した原発（インド）ロイター通信によりますと、流出したのはインド南部のタミルナドゥ州にある「クダンクラム原子力発電所」に関する情報です。サイバー攻撃集団「ワールドリークス」が専用のブラウザからしかアクセスできないダークウェブ上に投