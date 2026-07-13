続々と最終回を迎えた春ドラマ。前クールで大健闘を見せた作品のひとつが『時すでにおスシ!?』（TBS系）だろう。前評判は決して高くなかったが、“子育てを終えた女性の第二の人生”というテーマを丁寧に描き、世帯視聴率は平均で5・5％を超えた。【結果一覧】俳優業が「ガッカリした」女子アナランキングTOP5登場人物の一人として個性を発揮していたのが、主役を務めた永作博美の親友で、ヨガインストラクターを演じたフリー