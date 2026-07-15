厚生労働省は、全国各地の世帯を対象に所得の状況などについて調査を行い、全体の半数以上の世帯が、生活が「苦しい」と回答したことがわかりました。厚労省が全国各地の約33万世帯を対象に行った「2025年国民生活基礎調査」によりますと、生活が「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた世帯は全体の55.4％でした。特に子どもがいる世帯で「苦しい」と回答した世帯は61.5％、母子世帯では82.1％にのぼり、子どもがいる世帯がより生活