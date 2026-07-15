大学生の2人に1人が借りている「奨学金」。今、金利上昇の影響を受けて返済額が増加しています。負担の大きさから、将来設計に悩む若者も出てきています。【写真で見る】その額「約118万円」利率上昇で「奨学金」返還も負担増奨学金を借りる大学生からは不安の声――奨学金の返済に不安は？貸与型の奨学金を借りる大学3年生「ちょっとビビりますね。どうしようって感じですね」貸与型の奨学金を借りる大学4年生「不安ですね。や