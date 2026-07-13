「週刊文春」の調査で、高市早苗首相の"週末引きこもり率"が、安倍晋三元首相（第二次政権）10倍以上であることが明らかになった。この結果に対し、Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）には、首相の姿勢を問う声と擁護する声の双方が寄せられた。【画像】日本ジュエリーベストドレッサー賞に出席した高市首相高市首相©︎時事通信社／安倍晋三元首相©︎文藝春秋「週刊文春」は、朝日新聞などの首相動