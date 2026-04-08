6日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）のセミファイナルにおいて、「青炎（1,000円）チケット」を販売すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 3月にレギュラーシーズン2位以上を確定させ、CSのセミファイナルのホームゲーム開催権を獲得していた大阪Ｂ。大阪Ｂ開催のセミファイナ