タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が7日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。セレブ界の婚前契約に思わず絶句した。同番組では「令和のお金持ち！セレブママの自宅潜入SP」として、結婚を約束した許嫁がいたという女性がスタジオに出演。「私が初めて人と付き合ってそういう行為をした時に、家に帰ったら探偵報告書が置いてあって」と振り返った。そして母親から「あなた、もう価値がなくなったよ