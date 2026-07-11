◇NBAサマーリーグペイサーズ99ー93キャバリアーズ（2026年7月10日米国・ラスベガス）NBAサマーリーグにペイサーズの一員として参加している河村勇輝（25）が、10日（日本時間11日）のキャバリアーズ戦にベンチ入り。第2Qから途中出場すると、得意のノールックパスを披露するなど8得点4アシストの躍動を見せた。チームは第2Q途中までリードを許したが、逆転勝利。サマーリーグ白星発進を飾った。ブルズとの2WAY契約を勝