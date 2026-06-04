電車の乗降時、線路内に持ち物を落としてしまった経験のある方は多いと思う。【写真】線路にスマホを落としたら、拾得は翌朝…（張り紙）今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな線路内への落とし物に関するJR東日本の方針。「【割と重要なお知らせ】 6月1日から JR東日本では、線路内に物を落とされた場合… 『最終電車の営業終了後の拾得』となる模様。 電車の乗降時、スマホ・財布・ワイヤレスイヤホンetc… 落下しないよ