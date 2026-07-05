東京・中央区で2人乗りのバイクから15歳の高校生の少女が転落し死亡した事故で、少女を救護せずに走り去ったとして、16歳の高校生の少年が逮捕されました。死亡ひき逃げの疑いで逮捕された高校生の少年は、4日夕方、中央区勝どきでバイクを運転していた際、後ろに乗っていた高校生の少女が転落し、後続車にひかれたのに救護せず、そのまま走り去ったとされています。少女は、搬送先の病院で死亡しました。警視庁は、関係者から話を