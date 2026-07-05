東京・中央区勝どきの勝どき陸橋で4日、バイクの後ろに乗っていた女性が転落し、車にひかれて死亡する事故があり、バイクを運転していた男は、そのまま立ち去っていました。警視庁は、ひき逃げ事件として捜査していますが、5日午前、運転していたとみられる男が、警察署に出頭してきたということです。