2人乗りのバイクから転落した少女が後続の車にひかれ死亡した事故で、警視庁は、逃走していた16歳の少年を逮捕しました。【映像】バイクから転落し ひき逃げ事件に高校2年生の少年は、4日午後5時半ごろ、中央区勝どきの路上で無免許でバイクを運転し、後ろに乗っていた高校1年生の少女（15）が転落し、後続の車にひかれたのにそのまま逃走した疑いがもたれています。少女は病院に搬送されましたが、その後死亡しました。警