東京・中央区で2人乗りのバイクから女性が転落し死亡した事故で、女性を救護せずに走り去ったとして、16歳の高校生の少年が逮捕されました。死亡したのは15歳の高校生の少女でした。警視庁によりますと、16歳の高校生の少年が4日、中央区勝どきでバイクを運転していたところ、後ろに乗っていた15歳の高校生の少女が何らかの原因で転落したということです。少女は、後ろから走ってきた車にひかれ搬送先の病院で死亡しました。少年は