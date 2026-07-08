アメリカ軍は7日、イランホルムズ海峡で民間の船舶を攻撃したことへの対応として「強力な攻撃を行った」と発表しました。報復の応酬が続くイランの首都テヘランから、イスタンブール支局・加藤崇記者がお伝えします。――現地の様子はどうでしょうか？ハメネイ師の3日間の葬儀が終わりまして、街はすっかり日常を取り戻しているような状況です。2025年6月に戦闘が始まりましたが、お店にはナッツやクルミなども売っていて、物が