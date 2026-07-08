アメリカ軍は7日、イランがホルムズ海峡で民間の船舶を攻撃したことへの対応として「強力な攻撃を行った」と発表しました。報復の応酬が続くイランの首都テヘランから、イスタンブール支局・加藤崇記者がお伝えします。――現地の様子はどうでしょうか？ハメネイ師の3日間の葬儀が終わりまして、街はすっかり日常を取り戻しているような状況です。2025年6月に戦闘が始まりましたが、お店にはナッツやクルミなども売っていて、物が