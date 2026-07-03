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防衛省のLUUP導入 SNSには危機管理についての批判が殺到

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 防衛省が7月1日、市ヶ谷庁舎にLUUPの電動キックボード等を導入した
  • 位置情報の外部流出やテロ利用のリスクをSNSで指摘する声が相次いでいる
  • LUUPは4月にアプリDL数600万超、6月には都内で死亡事故も起きている
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