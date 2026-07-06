政府はさきほど、中国政府から弾道ミサイルを発射するとの説明をうけたとあきらかにしました。日本側は、「中国の軍事活動が活発化していることへの深刻な懸念を伝達した上で、中国による弾道ミサイルの発射訓練が我が国上空を通過する等、我が国の安全を脅かすことはないよう再考を強く求めた」ということです。政府は関係省庁と連携し、日本の空域や海域の安全確保に努めていくとともに、防衛省において警戒監視に万全を期すこと