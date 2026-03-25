関東の鉄道事業者10社と都営地下鉄を運営する東京都交通局は25日、クレジットカードなどのタッチ決済の後払いで乗車しても相互に乗り継げるサービスを始めた。切符を買わずに乗車できるよう利便性を高め、インバウンド（訪日客）も含めた利用者の拡大を図る。利用できるのはJR東日本と京成電鉄を除く計54路線の729駅。参加した11事業者の約8割の駅に当たる。VISAなど七つの主要ブランドのクレジットカードやデビットカードを使