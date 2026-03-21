鳥取県の平井伸治知事の「おばさん」発言が波紋を広げている。平井知事は２０日、東京都の小池百合子知事を念頭に「おばさん」と発言したことを釈明。「人をさげすむような意味合いで使っているワケでは全くなくて。むしろ普通名詞的にどこかの誰かさんという時に『おばさん』という情愛、敬愛を込めた言葉を使った」と述べた。ことの発端は１８日の県議会で鳥取県の子供への現金給付に関する答弁で平井知事は「東京だったら