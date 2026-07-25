「副首都」構想関連法を可決、成立した参院本会議＝24日「副首都」構想関連法が24日に成立し、どの道府県が副首都に選ばれるのかとともに、指定時期が焦点に浮上した。首相が指定するタイミングは決まっていない。大阪の副首都化を目指す日本維新の会の一部には、年内にも指定を受け、来春に知事選と同日実施を図る大阪都構想の住民投票の追い風にしたいと期待する声もある。大阪ありきと批判する野党は、拙速な指定に反対してい