美形なパンツに「さらなる利点」パンツ選びで譲れないのは、美しいシルエットを描いてくれること。さらに、もうひと工夫のアクセントがあれば、差のつくスタイルアップが見込める。細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、ひざから下のディテールに着目。ゆとりを残した気楽なスキニー華奢な足元がジャケット姿をすっきりと黒ストレートパンツ／ウォルフォード（LITTLE LEAGUE INC.スキンウエアブランドならではの、伸縮