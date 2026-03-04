新しい流行やテイストを気負わずとり入れてみたい。そんな気持ちをリアルに引き寄せるために、どんな装いも支えてくれる安心感をそなえた「理由のあるベーシック」に着目。これまでもこれからも。スタイルに寄り添い続ける逸品だけを集めました。タイムレスに愛される「王道中の王道」言わずと知れた老舗ブランドのあの名品の魅力をあらためて深掘り。長年の歴史をひもとくと、「王道」と呼ばれる理由が見えてくる。着るたびに体に