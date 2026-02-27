サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コンパクトかつ4.7kgと軽量で場所を気にせずに置け、低座面の37.5cmからのガス圧昇降とチルト搭載しているコスパ抜群の布張りチェア「150-SNC141BK（ブラック）」「150-SNC141BL（ブルー）」を発売した。■誰でも使える安心の低座面座面高は約37〜47cmの低座面設計。小柄な方や、一般的なチェアだと足が浮きやすい環境でも、足裏が床につきやすく安定感を