バレンタインが近づくと、いつもの食卓にも少し特別感をそえたくなるもの。手の込んだお菓子でなくても、気負わず気軽に楽しめる甘いメニューがあると、自然と気分も高まります。今回は、そんなちょっとした特別感を楽しめるスイーツを、共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。ぜひ試してみてください！手軽にバレンタイン気分になれる「フレンチトースト」今回は、前日仕込んで朝は焼くだけOK！な「ココアフレンチトース