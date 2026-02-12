バレンタインが近づくと、いつもの食卓にも少し特別感をそえたくなるもの。手の込んだお菓子でなくても、気負わず気軽に楽しめる甘いメニューがあると、自然と気分も高まります。今回は、そんなちょっとした特別感を楽しめるスイーツを、共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。ぜひ試してみてください！

手軽にバレンタイン気分になれる「フレンチトースト」

今回は、前日仕込んで朝は焼くだけOK！な「ココアフレンチトースト」を紹介します。ココアを加えた卵液にパンをじっくり漬け込むことで、中までしみ込んだココアの風味を楽しめます。

【写真】材料はこちら

甘さはひかえめに仕上げるので、甘いものが苦手な人にもぴったり。そして、朝ごはんにはもちろん、おやつにもつくりやすい一品です。

シンプルな材料で手軽につくれるのに、ひと口頬ばれば、ほっとする時間を与えてくれること間違いなしですよ！

●ココアフレンチトースト

【材料（2人分）】

食パン（6枚切り） 2枚

卵 2個

牛乳 200ml

砂糖 大さじ2

ココア（無糖） 大さじ1

バター 20g

粉砂糖、イチゴ お好みで各適量



【つくり方】

（1） ココアは牛乳（大さじ1）で溶く。ボウルに卵を割りほぐし、残りの牛乳と砂糖、溶いたココアを加えてよく混ぜる。

（2） （1）をバットに入れ、食パンをそれぞれ半分に切って浸す。ラップをして冷蔵庫で1時間以上置く。時間があるときは、味がしっかりしみ込むのでひと晩置くのがおすすめ。

（3） フライパンにバターを溶かし、（2）を並べて弱めの中火で焼く。焼き色がついたら裏返し、両面をこんがり焼く。

（4） 器に盛り、お好みで粉砂糖を振る。イチゴを添えたら完成！ チョコソースをかけても◎。