手軽にバレンタイン気分「ココアフレンチトースト」レシピ。甘さひかえめで朝ごはんにもぴったり
バレンタインが近づくと、いつもの食卓にも少し特別感をそえたくなるもの。手の込んだお菓子でなくても、気負わず気軽に楽しめる甘いメニューがあると、自然と気分も高まります。今回は、そんなちょっとした特別感を楽しめるスイーツを、共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。ぜひ試してみてください！
手軽にバレンタイン気分になれる「フレンチトースト」
今回は、前日仕込んで朝は焼くだけOK！な「ココアフレンチトースト」を紹介します。ココアを加えた卵液にパンをじっくり漬け込むことで、中までしみ込んだココアの風味を楽しめます。
甘さはひかえめに仕上げるので、甘いものが苦手な人にもぴったり。そして、朝ごはんにはもちろん、おやつにもつくりやすい一品です。
シンプルな材料で手軽につくれるのに、ひと口頬ばれば、ほっとする時間を与えてくれること間違いなしですよ！
●ココアフレンチトースト
【材料（2人分）】
食パン（6枚切り） 2枚
卵 2個
牛乳 200ml
砂糖 大さじ2
ココア（無糖） 大さじ1
バター 20g
粉砂糖、イチゴ お好みで各適量
【つくり方】
（1） ココアは牛乳（大さじ1）で溶く。ボウルに卵を割りほぐし、残りの牛乳と砂糖、溶いたココアを加えてよく混ぜる。
（2） （1）をバットに入れ、食パンをそれぞれ半分に切って浸す。ラップをして冷蔵庫で1時間以上置く。時間があるときは、味がしっかりしみ込むのでひと晩置くのがおすすめ。
（3） フライパンにバターを溶かし、（2）を並べて弱めの中火で焼く。焼き色がついたら裏返し、両面をこんがり焼く。
（4） 器に盛り、お好みで粉砂糖を振る。イチゴを添えたら完成！ チョコソースをかけても◎。