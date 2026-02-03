北朝鮮の金正恩総書記は2日、北西部・平安北道雲田郡で操業を開始した「三光畜産農場」を視察し、演説の中で過去の農村振興政策について反省の言葉を述べた。朝鮮中央通信が3日伝えた。金正恩氏は新施設を「社会主義農村建設の模範」と位置づけ、酪農・畜産の近代化を強調した。その一方で、これまでの農村政策について「半世紀以上も農村問題解決のための闘争を続けてきたが、なぜ農村が疲弊した状態を脱し得なかったのかを再認識