豪ドルドル2023年2月来高値=オセアニア為替概況 豪ドルは、昨日の12月豪消費者物価指数の高い伸びもあり、来週の金融政策決定会合での利上げ期待が広がっており、しっかりの展開となっている。NY金先物が大きく上昇するなど、貴金属価格の上昇が目立っていることも、資源国通貨全般の買いにつながっており、対ドルで0.7094ドルまでと、2023年2月以来の高値圏での推移となった。 対円では先週末からの円高で109円00銭前後