豪ドルドル2023年2月来高値=オセアニア為替概況
豪ドルは、昨日の12月豪消費者物価指数の高い伸びもあり、来週の金融政策決定会合での利上げ期待が広がっており、しっかりの展開となっている。NY金先物が大きく上昇するなど、貴金属価格の上昇が目立っていることも、資源国通貨全般の買いにつながっており、対ドルで0.7094ドルまでと、2023年2月以来の高値圏での推移となった。
対円では先週末からの円高で109円00銭前後から106円00銭台を付けた後、対ドルでの豪ドル高もあって買い戻しが入る展開が今日も続いた。108円00銭前後から、午前中のドル円の下げにいったん107円50銭台を付けたが、その後反発を見せ、午後に108円58銭近辺まで上値を伸ばした。
NZドルも対ドルで買われ、0.6093ドルを付けた。今月半ばまでは0.57ドル台を中心とした推移となっていたが、その後はドル全面安の流れを受けて上昇。本日、直近高値を更新し、昨年7月以来の高値圏に入っている。
対円では金曜日の94円台から今週91円台半ばを割り込む場面もあったが、その後は反発。対ドルでのNZドル買いを支えに93円24銭を付けている。
今週の主な予定と結果
豪州
01/27 09:30 NAB企業景況感 （12月） 結果 9.0 前回 7.0
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 3.8% 予想 3.6% 前回 3.4% （前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 1.0% 前回 0.0% （前月比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 3.3% 予想 3.3% 前回 3.2% （トリム平均・前年比）
01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 結果 0.2% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.6% 予想 0.7% 前回 1.3% （前期比）
01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 予想 0.8% 前回 1.0% （刈り込み平均・前期比）
01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 3.4% 予想 3.1% 前回 3.0% （刈り込み平均・前年比）
01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 予想 0.9% 前回 1.0% （加重平均・前期比）
01/28 09:35 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 結果 3.2% 予想 3.3% 前回 2.8% （加重平均・前年比）
01/29 09:30 輸入物価指数 （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 前回 -0.4%
01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 1.0% （前期比）
01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 3.5% （前年比）
NZ
01/29 06:45 貿易収支 （12月） 結果 0.52億NZドル 前回 -1.63億NZドル
01/29 09:00 ANZ企業信頼感 （1月） 結果 64.1 前回 73.6
