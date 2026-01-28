愛媛・松山市で10代の男女4人が乗った乗用車が事故を起こし、乗っていた女子中学生が重体です。激しい衝撃でバラバラになったとみられる車。事故があったのは松山市堀江町の国道196号バイパスで、28日午前0時半過ぎ、乗用車が道路左側の縁石に乗り上げ、街路樹に衝突し大破しました。警察によりますと、車に乗っていたのは19歳の専門学校の男性と18歳の男性会社員、それに14歳の女子中学生2人のあわせて4人です。このうち女子中学