Image: OpenAI OpenAIが新しいAIツール「Prism」を公開しました。OpenAIは今年、AI×サイエンスをがんばるそうで、その第一歩であるPrismは科学論文を執筆するためのブラウザアプリです。多数の資料をアップロードでき、AIのサポートを受けながら書き進められます。サイエンス向けのAIツールといえばGoogleのNotebook LMがありますが、Prismは遙かにガチな仕様。科学者・研究者向けのツール