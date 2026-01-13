全国のカレーハウスCoCo壱番屋にて、2026年1月17日（土）より、「ウルトラ創業祭2026」が開催される。「ウルトラマン商店街」にある『小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店』で店舗ラッピングも！＞＞＞ウルトラスプーンなどのオリジナルアイテムをチェック！（写真13点）毎年、創業を記念して多彩なキャンペーンを展開している創業祭ですが、2026年は、今年で放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーション。期間中