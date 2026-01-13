【ココイチ】ウルトラマンとコラボ！ ウルトラスプーンを当てよう！
全国のカレーハウスCoCo壱番屋にて、2026年1月17日（土）より、「ウルトラ創業祭2026」が開催される。「ウルトラマン商店街」にある『小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店』で店舗ラッピングも！
＞＞＞ウルトラスプーンなどのオリジナルアイテムをチェック！（写真13点）
毎年、創業を記念して多彩なキャンペーンを展開している創業祭ですが、2026年は、今年で放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーション。
期間中、対象となる「グランド・マザー・カレー」「ローストチキンスープカレー」、 2月1日発売の「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」のいずれかを1食ご注文につき、スピードくじを1枚進呈、当たりを引いた方にウルトラヒーローの刻印を施した特別仕様のオリジナルウルトラスプーンをプレゼントする店頭キャンペーンを実施。オリジナルウルトラスプーンは、全店合計で15万本用意されている。また、「チャレンジ券」が出たら、専用応募はがき、または郵便はがきに貼付し、必要事項をご記入のうえ、郵送で送付すると、抽選で800名様に、「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たる。
さらに、全メニューを対象に、ご注文合計金額1000円（税込）以上のレシート画像をアップロードし、必要事項を入力して応募（1000円以上のレシート毎に、お1人様何口でも応募可能）すると、抽選で合計310名様に豪華賞品が当たる。賞品は、A賞オリジナルスプーンセット、B賞コンプリートスプーンセット、C賞オリジナルぬいぐるみ、D賞お食事券1000円分が用意されている。
そしてキャンペーン期間中、店頭のメニューのQRコードを、お手持ちのスマホで読み取ると、オリジナルのウルトラマンシリーズデザイン・スマホ用フォトフレームで、ウルトラヒーローとの写真撮影が楽しめる。撮影後はぜひ「#ウルトラ創業祭」を付けてXに投稿しよう。
また公式Xをフォロー＆リポストすると、ウルトラマンシリーズ×ココイチのオリジナルアイテムがゲットできる。カレーハウスCoCo壱番屋 公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストすると応募完了。ご自宅のベッドがウルトラマンシリーズのキャラクターのデザインに様変わり！？ 表はウルトラマン、裏はバルタン星人の「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」が、抽選で10名様にプレゼントされる。当選された方には、Xのダイレクトメッセージで連絡される。
最後に、祖師ヶ谷大蔵の「ウルトラマン商店街」にある『カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店』では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピング。店内にはウルトラヒーローがデザインされた半個室ブースが設置される。さらに、ラッピング期間中に来店すると、1000円（税込）以上のご注文で、ご希望の方にオリジナルクッションシールが1枚進呈される。
まさに ”ウルトラ級” な創業祭！ ぜひお楽しみを。
