来週（2026年1月5日〜1月11日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月29日〜2026年1月4日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では未来も想像しましょう』｜総合運｜★★★★☆使命感で携わることが多いです。自分がやらないとみんなが困ると思う状況があるでし