北海道・北見警察署は2025年12月26日、殺人未遂の疑いで住所不定・無職の藤澤智容疑者（59）を逮捕しました。藤澤容疑者は12月25日午後5時半ごろから午後6時ごろまでの間、藤澤容疑者の姉（60代）の自宅で、姉の首を絞め殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、藤澤容疑者は姉のマフラーを使って、首を絞めたということです。姉はけがをしていますが、軽傷で、命に別条はありません。調べに対し藤澤容疑者