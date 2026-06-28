北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。また、川村葉音被告（21）に懲役30年、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年の判決を言い渡しました。強盗致死などの罪に問われていたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。判決によ