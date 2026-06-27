三重県津市で27日未明、自転車に乗っていた男性を乗用車でひき逃げしてケガをさせたとして、三重県警の職員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは三重県警本部警務部会計課の課長補佐・中川幸喜容疑者(55)です。中川容疑者は27日午前1時20分ごろ、津市久居北口町の国道で乗用車を運転中、自転車に乗っていた男性(52)と衝突しケガをさせたにもかかわらず、逃げた疑いが持たれています。男性は頭を打つ