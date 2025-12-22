東京・赤坂の個室サウナ店で２人が死亡した火災を受け、福岡市の高島宗一郎市長は２２日の定例記者会見で、市内の全サウナ施設の緊急安全点検を行うことを明らかにした。非常ボタンの設置・運用状況や、サウナ室の出入り口ドアが安全に避難できるように取り付けられているかなどを確認する。赤坂の火災では、現場のサウナ室のドアノブが外れていたことや、異常を知らせるための非常ボタンが正常に作動しなかった可能性が指摘さ