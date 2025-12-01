ハワイでの開幕戦からシーアイランドでの最終戦まで、全46試合が行われた2025年のPGAツアー。ダレル・サーベイの調査によると、今シーズンも最高峰の舞台で最も信頼されたブランドは、やはりタイトリストだった。同社のツアーレポートによると、ボール・ドライバー・アイアン・ウェッジの主要カテゴリで他を圧倒する使用率No.1を記録したとか。【画像】スコッティ・シェフラーが契約外で使う『プロV1』は2021年モデルか!?■ボール