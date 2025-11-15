GoogleマップとYahoo！カーナビはどっちが使いやすい？GoogleマップとYahoo！（ヤフー）カーナビは、無料で利用できるナビアプリとして人気です。クルマを運転する際に、日常的に利用している人も多いのではないでしょうか。一般的な車載カーナビは地図データの更新料がかかるケースがありますが、GoogleマップとYahoo！カーナビは地図データが自動更新され、常に最新の地図が表示されます。そのため、無料で利用できるナビア