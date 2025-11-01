ジョッキーの北村友一（39）が1日放送のフジテレビジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。21年の落馬事故について語った。レース中の事故により頸椎2か所、背骨8か所、右肩甲骨を折る大けがをした北村。ゴールデンウィーク期間で、救急搬送された病院に医師が居なかったといい「手術をしてもらえなくて。4日間寝たきりで寝返りも打てず、ずっと天井だけを見ながら痛みに耐えた」と回顧。スタジオをドン引きさせた。