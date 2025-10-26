スミス＆マンシーの一発攻勢で勝ち越し、大谷は4打数1安打1得点【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打1得点だった。ポストシーズン打率.224、OPS.966。先発の山本由伸投手は2試合連続完投勝利を飾った。対戦成績を1勝1敗とした。右腕ガウスマンを攻略できなかった