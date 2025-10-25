ビシェット、フランスが戦列復帰…元中日ロドリゲスがロースター外に元中日でブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手は24日（日本時間25日）、ドジャースとのワールドシリーズのロースターから外れた。ロス・アトキンスGMは第1戦前に記者会見し、ロースターを変更した理由を語った。ロドリゲスは2020年から中日でプレーし、3年目の2022年には56登板で防御率1.15。39ホールドで最優秀救援投手に輝いた。2023年WBCにキュー