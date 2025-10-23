来週（2025年10月27日〜11月2日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年10月20日〜10月26日｜総合運＆恋愛運TOP３『神経を張ることが多いです』｜総合運｜★★★☆☆手を抜けず、気を張り続ける日々になります。意図的に駆け引きをして、誰かを不安にさせたり