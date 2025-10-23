【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月20日〜10月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『神経を張ることが多いです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
手を抜けず、気を張り続ける日々になります。意図的に駆け引きをして、誰かを不安にさせたりはしてはいけないようです。仕事や公の場ではゆっくりもしていられないでしょう。いつも万全な状態の自分をアピールし続けます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
過去の失敗や辛い出来事を活かして、リスクが少ない行動を取っていきます。誤解やすれ違いが起きないように、神経を使って、自分のキャラクターも変化させていくでしょう。シングルの方は、自分の良い所を自分でわかっている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分に疲労を溜めてまでは恋愛に頑張りたくない時です。
｜時期｜
10月29日 やめることがある ／ 10月31日 闘う
｜ラッキーアイテム｜
港
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞