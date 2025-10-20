CSファイナル第3戦後には甲子園で「三浦コール」DeNAの三浦大輔監督が20日、横浜市内で「三浦大輔監督退任会見および新監督就任会見」に臨んだ。2021年から5年間指揮を執り、直近4年連続でAクラス入りを導いた。退任への思いを語る中、阪神とのクライマックスシリーズ（CS）ファイナル第3戦で起きた「三浦コール」に、阪神ファンへ感謝を述べる場面があった。DeNAは連敗して迎えた17日のCSファイナル第3戦に0-4で敗れた。三浦