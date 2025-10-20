CSファイナル第3戦後には甲子園で「三浦コール」

DeNAの三浦大輔監督が20日、横浜市内で「三浦大輔監督退任会見および新監督就任会見」に臨んだ。2021年から5年間指揮を執り、直近4年連続でAクラス入りを導いた。退任への思いを語る中、阪神とのクライマックスシリーズ（CS）ファイナル第3戦で起きた「三浦コール」に、阪神ファンへ感謝を述べる場面があった。

DeNAは連敗して迎えた17日のCSファイナル第3戦に0-4で敗れた。三浦監督の“終戦”が決まった。沸き立つ甲子園の中、三浦監督とナインがファンの待つ応援席へ挨拶に向かった時だった。場内からは「三浦コール」が発生。阪神ナインもベンチ前で拍手を送り、藤川球児監督から花束を手渡されるサプライズがあった。

三浦監督は退任会見でこの時を振り返り、「ビックリしましたね。本当に子供の頃よくいっていた甲子園球場で最後藤川監督から花束をいただいてタイガースの選手たちも整列していただいて、うれしかったですね」と話した。

「阪神ファンの方からも声援を送っていただいて、すごい幸せだと思って球場全体を見渡しましたし、子どもの頃に憧れていた球場、そして98年優勝を決めた球場で監督として最後を終われたのはなにかの縁かなと思いましたし、感謝の思いでいっぱいです」

藤川監督には「強かったなという話は伝えましたし、おめでとうという言葉を伝えて、日本シリーズ優勝してな、日本一になってな、応援しているからという言葉は伝えました」と、エールを送ったという。（Full-Count編集部）