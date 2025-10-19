吉野家は、2025年10月17日11時から12月25日15時まで、「吉野家プリカ」キャンペーンを開催しています。また、同日10月17日から「牛オム黒カレー」と「牛オムハヤシライス」を販売中です（一部店舗を除く）。期間限定でボーナスチャージが2％→10％に「吉野家プリカ」は、会計時にチャージ残高を利用できるハウス電子マネーです。吉野家店舗で発行し、チャージすることができます。通常はチャージ金額に対して2％分のボーナスチャー