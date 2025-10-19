「吉野家プリカ」で今だけボーナスチャージ増額＆支払い5％オフ！お得なキャンペーン期間中にゲットするのが良さそう。
吉野家は、2025年10月17日11時から12月25日15時まで、「吉野家プリカ」キャンペーンを開催しています。また、同日10月17日から「牛オム黒カレー」と「牛オムハヤシライス」を販売中です（一部店舗を除く）。
期間限定でボーナスチャージが2％→10％に
「吉野家プリカ」は、会計時にチャージ残高を利用できるハウス電子マネーです。吉野家店舗で発行し、チャージすることができます。
通常はチャージ金額に対して2％分のボーナスチャージが付与されますが、キャンペーン期間中は2％から10%に増額。さらに、「吉野家プリカ」で支払うと、会計金額から5％オフになります。店内飲食とテイクアウトの両方が対象です。
キャンペーンの詳細は、特設サイトから確認できます。
なお、キャンペーン終了後も「吉野家プリカ」は引き続き利用可能です。
カレーやハヤシソースの旨みを包み込む"オム玉子"が今年も登場
カレーやハヤシソースの旨みを包み込む、ふんわりとろとろの半熟"オム玉子"が今年も販売。黒カレーやハヤシライスの濃厚なソースと重なり合い、コク深さが引き立つ味わいが魅力です。
「牛オム黒カレー」と「牛オムハヤシライス」の価格は、店内飲食847円、テイクアウト832円。
お肉をたくさん食べたいという人には、肉だく仕様の「肉だく牛オム黒カレー」「肉だく牛オムハヤシライス」もおすすめです。
「肉だく牛オム黒カレー」「肉だく牛オムハヤシライス」の価格は、店内飲食957円、テイクアウト940円。
さらにチーズ、牛カルビ、牛×牛カルビ、から揚げといったトッピングバリエーションもあり、好みに応じて組み合わせて楽しむことができます。
また、"オム玉子"は単品トッピングとしても販売されるので、さまざまなメニューに組み合わせが可能です。
メニューの詳細は、公式サイトのメニューページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部